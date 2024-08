Die PayPal-Aktie (WKN: A14R7U) zieht kräftig nach oben. Sie hat binnen eines Monats um +18% zugelegt und notiert bei 71,89 US$ auf einem neuen Jahreshoch. Was treibt den Kurs des Online-Bezahldienstes an? Und ist hier noch mehr drin? Fastlane kommt an Unser letzter Bericht zur PayPal-Aktie liegt noch nicht ganz zwei Wochen zurück, da ist die dort gestellte Frage "Ist diese Nachricht ein Kurstreiber?" wie von uns vorausgesehen bereits klar beantwortet: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...