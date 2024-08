FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei Verbio nehmen die Anleger am Mittwoch wie schon am Vortag Gewinne mit. Der Kurs des Biosprit-Anbieters, der am Vortag um 1,5 Prozent gefallen war, gab zur Wochenmitte noch stärker um 4,5 Prozent nach. Zuletzt hatten die Aktien eine starke Erholung hingelegt, die zu Wochenbeginn nochmals angetrieben wurde, nachdem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Wochenende ein umfassendes Biomassepaket angekündigt hatte.

Anfang August hatten die Verbio-Aktien noch auf dem tiefsten Niveau seit August 2020 gestanden. In der Folge erholte sich der Kurs dynamisch um bis zu 44 Prozent bis an die 20-Euro-Marke - und damit bis an das neue Kursziel, das die Deutsche Bank am Mittwoch ausgerufen hat. Analyst Niklas Becker senkte es von 21 auf 20 Euro. Anlegern rät er schon seit Februar zum "Halten" der Verbio-Papiere.

Becker rechnet in seiner Studie bei den Ende September erwarteten Zahlen für das beendete Geschäftsjahr damit, dass das operative Ergebnis (Ebitda) im Rahmen der Zielspanne liegen wird - allerdings eher am unteren Ende, wie seit Mai schon von Verbio in Aussicht gestellt. Anleger richten ihre Augen laut Becker nun auf den Ausblick auf das neue Geschäftsjahr./tih/ajx/stk