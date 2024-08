Neuste Daten zum Yen-Carry-Trade deuten auf eine vorsichtige Rückkehr der Privatanleger hin. Die Carry-Trade-Strategie, mit der Händler versuchen, Zinsunterschiede zwischen Währungen auszunutzen, war am Anfang des Monats geplatzt, nachdem die Bank of Japan die Zinsen angehoben hatte. Es kam zu einem sprunghaften Anstieg des Yen gegenüber dem Dollar, der zu Turbulenzen an den Finanzmärkten führte. ...

