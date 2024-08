ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DocMorris nach Zahlen von 29 auf 27 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Mit den neuen Schätzungen und dem Kursziel werde ein weniger dynamisches Wachstum bei elektronischen Rezepten in Deutschland eingepreist, schrieb Analyst Sebastian Vogel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. An den langfristigen Erwartungen ändere sich dagegen nichts./mf/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2024 / 19:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2024 / 19:02 / GMT



ISIN: CH0042615283

© 2024 dpa-AFX-Analyser