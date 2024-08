LG Energy Solution will bis Ende dieses Jahres eine Pilotlinie für sein Trockenelektroden-Verfahren in seinem Werk Ochang in Südkorea fertigstellen. Das erklärte Ziel bleibt, bis 2028 die Serienproduktion zu erreichen. Wie der "Korea Herald" schreibt, soll sich der Ansatz von LG Energy Solution durch seine Flexibilität auszeichnen. So soll das Verfahren von LGES sowohl für die Produktion der Kathode als auch der Anode genutzt werden können, bei anderen ...

