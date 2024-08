Am Vormittag kletterte der DAX um 0,41 Prozent nach oben und erreichte 18.433,01 Punkte. Nach einem kleinen Rücksetzer am Vortag scheint der Index wieder Fahrt aufzunehmen, nachdem er zuvor zehn Tage in Folge Gewinne eingefahren hatte. Auch der MDAX legte um 0,39 Prozent zu und landete bei 24.866,80 Punkten.Heute stehen nicht viele Termine im Wirtschaftskalender, doch Reden von US-Notenbankern könnten ...

