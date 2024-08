Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist am Donnerstag nach Papenburg und will dort die kriselnde Meyer Werft besuchen. Das berichtet das "Handelsblatt" (Donnerstagsausgabe) unter Berufung auf Regierungskreise.



Scholz wird demnach an einer Betriebsversammlung des Unternehmens teilnehmen. Unklar sei, ob der Kanzler dabei bereits einen Durchbruch für die Rettung der kriselnden Werftengruppe verkünden werde, schreibt die Zeitung.



Fehlende Kredite haben die Meyer Werft in die Existenzbedrohung getrieben. Nun soll der Staat das Unternehmen und die Arbeitsplätze retten. Das "Handelsblatt" hatte am Sonntag über eine grundsätzliche Einigung berichtet, dass der Bund und das Land Niedersachsen zwischen 80 und 90 Prozent an der Werft übernehmen.



Mittlerweile soll auch Seniorchef Bernhard Meyer den Plänen zugestimmt haben. Offenbar sind aber noch Detailfragen zu klären: Mit dem Staatseinstieg müsse das Eigenkapital um rund 400 Millionen Euro aufgestockt werden, um neue Kredite zu erhalten, berichtet die Zeitung. Unklar ist demnach noch, ob der Staat nach dem Einstieg bei unternehmerischen Entscheidungen mitreden will.

