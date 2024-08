Der US-Dollar (USD) behauptet sich am Mittwochmorgen gegenüber seinen Hauptkonkurrenten, während die Märkte auf die Bekanntgabe der vorläufigen Benchmark-Revisionen der Nonfarm Payrolls durch das US Bureau of Labor Statistics warten. Später in der amerikanischen Sitzung wird die Federal Reserve das Protokoll ihrer geldpolitischen Sitzung vom 30. bis ...

