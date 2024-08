Vancouver, British Columbia - 21. August 2024 / IRW-Press / Hybrid Power Solutions Inc. (CSE: HPSS) (OTC: HPSIF) (FWB: E092) ("Hybrid" oder das "Unternehmen"), ein führender Anbieter von nachhaltigen Energieversorgungslösungen, freut sich bekannt zu geben, dass eines seiner modernen Stromversorgungsaggregate über seinen strategischen Vertriebspartner Military Battery Systems erfolgreich an einen Einsatzbereich der US-Militärpolizei verkauft und ausgeliefert wurde.

Dieser Verkauf ist für Hybrid Power Solutions ein bedeutender Meilenstein und stellt die Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit der innovativen Energieversorgungslösungen des Unternehmens bei der Erfüllung der anspruchsvollen Anforderungen militärischer Anwendungen unter Beweis. Es können zwar aus Sicherheitsgründen keine Einzelheiten über den Endnutzer bekannt gegeben werden, doch unterstreicht dieser Einsatz die wachsende Akzeptanz von Hybrids Technologie in kritischen Sektoren.

"Wir freuen uns wirklich sehr, dass unsere Energieversorgungslösungen bei einem so hochkarätigen und anspruchsvollen Kunden zum Einsatz kommen", erklärt Francois Byrne, CEO von Hybrid Power Solutions. "Dieser Verkauf zeugt nicht nur von der Robustheit und Effizienz unserer Produkte, sondern unterstreicht auch die strategische Bedeutung unserer Partnerschaft mit Military Battery Systems beim Erreichen wichtiger Militär- und Regierungseinrichtungen."

Das gelieferte Stromerzeugungsaggregat ist für eine zuverlässige, nachhaltige und effiziente Stromversorgung in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt und entspricht damit dem zunehmenden Fokus des Militärs auf Energieresilienz und geringerer Umweltbelastung.

"Unsere Zusammenarbeit mit Military Battery Systems ist für uns ein Türöffner für weitere wichtige Märkte, in denen ein essentieller Bedarf an zuverlässiger und umweltfreundlicher Energie besteht", fügt Byrne hinzu. "Wir hoffen, auch in Zukunft die US-Militärpolizei sowie andere Geschäftszweige mit unseren hochmodernen Energieversorgungslösungen beliefern zu können."

Dieser Verkauf dürfte den Weg zu möglichen zukünftigen Aufträgen und Kooperationen innerhalb des Verteidigungssektors ebnen und die Rolle von Hybrid Power Solutions als führender Anbieter von modernen Energieversorgungssystemen für missionskritische Anwendungen weiter festigen.

Für weitere Informationen, Anfragen oder Medienangebote wenden Sie sich bitte an:

Für das Unternehmen

Francois Byrne

CEO und Direktor

mailto:invest@hybridps.ca

1 (866) 549-2743

http://www.investhps.com

Über Hybrid Power Solutions Inc.

Hybrid Power Solutions Inc. ist ein kanadischer Innovator für saubere Energie, der an der kanadischen Wertpapierbörse unter dem Symbol "HPSS" notiert ist. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung nachhaltiger Energielösungen spezialisiert, die den Zugang zu und die Speicherung von Energie in verschiedenen Branchen neu definieren. Mit dem Schwerpunkt auf Innovation und Umweltverantwortung ist Hybrid weiterhin führend bei der Bereitstellung skalierbarer, kostengünstiger Energielösungen für eine grünere Zukunft.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "wird", "erwartet", "voraussichtlich" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen erkennbar, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen, die durch Verweis in diesem Dokument enthalten sind, aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76595Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76595&tr=1



