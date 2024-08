Bochum (ots) -"Ich folge einfach meinem eigenen Kompass." sagt Jung Kook von BTS. In seinem brandneuen Film nimmt er seine Fans mit auf eine einzigartige, achtmonatige Reise mit exklusiven, ungesehenen Interviews und Aufnahmen hinter den Kulissen sowie mitreißenden Konzertauftritten. "I am still" fängt seine unerschütterliche Hingabe und beeindruckende Entwicklung in emotionalen und atmosphärischen Bildern ein.UCI Events zeigt "JUNG KOOK: I AM STILL" am Mittwoch, 18. & Sonntag, 22. September jeweils um 17 Uhr und am Samstag 21. & Samstag, 28. September jeweils um 14.30 Uhr in koreanischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Zum Event gibt es eine Sammelkarte und ein Menü mit Sammelbecher im Filmdesign, beides limitiert solange der Vorrat reicht.Mit seinem beispiellosen Erfolg wurde Jung Kook der erste asiatische Solokünstler, der die Billboard HOT 100, Global 200 und Global 200 Excl. US Charts anführte. Seine Singles "Seven", "3D (feat. Jack Harlow)" und "Standing Next to You" erreichten alle die Top 10 der Billboard HOT 100 und machten ihn zum einzigen K-Pop-Solokünstler, dem dies gelang. Auch sein Album "GOLDEN" schrieb Geschichte, als es sich 24 Wochen in Folge in den Billboard 200 hielt.Begleite den "Popkünstler des 21. Jahrhunderts", wenn er in "JUNG KOOK: I AM STILL" seinen bemerkenswerten Aufstieg zum Ruhm und seine bewegenden Momente mit der ARMY auf der ganzen Welt teilt.UCI EVENTS präsentiert: JUNG KOOK: I AM STILL in allen UCI und UCI Luxe Kinos.Tickets kosten 18,-EUR zzgl. VIP-Zuschläge und sind ab sofort online, über die UCI-App oder direkt an der Kinokasse erhältlich.Pressekontakt:Nadine Breuerbreuer.n@uci-kinowelt.de0234-93719-75Original-Content von: UCI Multiplex GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130543/5848187