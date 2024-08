DJ MÄRKTE USA/Wall Street vor Daten und Fed-Protokoll im Wartemodus

NEW YORK (Dow Jones)--Nach Ende der achttägigen Gewinnserie am Vortag deutet der Aktienterminmarkt am Mittwoch auf einen gut behaupteten Handelsbeginn an der Wall Street hin. Vor dem US-Notenbanksitzungsprotokoll im späten Handelsverlauf und der Rede von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell am Freitag auf dem Zentralbanktreffen in Jackson Hole dominiert die Vorsicht am Markt. Denn der Markt erwarte klare Zeichen für eine Zinssenkung im September. Die sich verfestigte Gewissheit auf Zinssenkungen in den USA berge aber auch Enttäuschungspotenzial, mahnen Händler.

Investoren könnten zudem ein Deja-vu erleben, da Konjunktursorgen zurückkehren könnten. Zweieinhalb Wochen nach einem schwachen Arbeitsmarktbericht für Juli, der die Aktienkurse massiv unter Druck gesetzt hatte, werden nun vorläufigen Revisionen zum Nettobeschäftigungsaufbau für die zwölf Monate bis März 2024 veröffentlicht. Es wird erwartet, dass die Behörden die Nettobeschäftigungszuwächse um etwa 500.000 nach unten korrigieren. Dies könnte der Markt als Zeichen werten, dass die Wirtschaft in einem schwächeren Zustand ist als zuvor veranschlagt.

Zwar gelten Signale der konjunkturellen Schwäche als Beleg für anstehende Zinssenkungen und werden daher tendenziell sogar begrüßt. Dies darf aber kein Abgleiten der US-Konjunktur in die Rezession bedeuten. Denn eine weiche Landung der US-Konjunktur ist fester Bestandteil der Markterwartungen. "Eine negative Revision, die sich von April 2023 bis März 2024 erstreckt, sagt uns nicht unbedingt etwas über den aktuellen Zustand des Arbeitsmarktes", versucht Marktstratege Stephen Stanley von Santander die Gemüter zu beruhigen.

Renten und Dollar kaum bewegt

Vor den Arbeitsmarktdaten und dem Fed-Protokoll tut sich am Rentenmarkt nicht viel. Der Dollar stabilisiert sich nach seiner jüngsten Talfahrt, der Dollarindex liegt hauchdünn im Plus. Sollte das Bureau of Labor Statistics bei der Revision der US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag eine stärker als erwartet ausfallende Korrektur nach unten vornehmen, dürfte der Dollar in einer ersten Reaktion nachgeben, mutmaßt MUFG-Währungsexperte Derek Halpenny. Von Dauer dürfte der Rücksetzer dann aber nicht sein, denn obwohl die Korrektur erheblich sein könne, messe die US-Notenbank die vom Arbeitsmarkt ausgehenden Inflationsrisiken auf vielerlei Arten, die über den reinen Beschäftigungszuwachs außerhalb der Landwirtschaft hinausgingen.

Nach den jüngsten Rekordständen des Goldpreises ist der Preis der Feinunze schon wieder ein gutes Stück zurückgekommen. Aktuell verbilligt sich das Edelmetall um 0,1 Prozent. Swissquote Bank sieht Gold als überkauft an. Die US-Geldpolitik sei hinreichend eingepreist und chinesische Privatanleger schreckten wegen des hohen Preises derzeit beim Kauf etwas zurück, heißt es.

Nach dem dreitägigen Preisverfall bei Erdöl verbucht der Rohstoff nun leichte Aufschläge. Händler sehen aber kaum eine echte Trendwende. Die Nachfragesorgen beschränkten sich nicht nur auf China, heißt es. Zudem setze der Markt weiterhin auf ein Waffenstillstandsabkommen im Gazastreifen.

Einzelhändler im Fokus

Unter den Einzelaktien schnellen Target vorbörslich um 14 Prozent nach oben. Der Einzelhändler hat die Markterwartungen im zweiten Quartal klar geschlagen und den Ausblick angehoben. Mit Macy's hat ein weiterer Einzelhändler Geschäftszahlen vorgelegt. Der Kaufhausbetreiber enttäuscht jedoch umsatzseitig in der zweiten Periode und senkt zudem seinen Jahresausblick - der Kurs bricht um knapp 9 Prozent ein.

Die Hinterlegungsscheine (ADR) des chinesischen E-Commerce-Unternehmens JD büßen 8,2 Prozent ein. Der US-Einzelhändler Walmart (+1,1%) will seinen kompletten Anteil für bis zu 3,74 Milliarden US-Dollar veräußern. Walmart hält 10,35 Prozent an JD.

Der Kurs des Testgeräteherstellers Keysight Technologies zieht nach einem Ausblick über Marktschätzung um 11,5 Prozent an. Toll Brothers (+1,1%) schnitt im dritten Quartal besser als gedacht ab, in der Folge erhöhte der Hausbaukonzern die Prognose.

BigBearai haussieren um 34,6 Prozent, die Gesellschaft hat im Verbund mit anderen Unternehmen einen Auftrag über 10 Jahre von der US-Flugsicherung FAA erhalten, um IT-Fähigkeiten und aufkommende Technologien bereitzustellen.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,98 -0,1 3,98 -43,7 5 Jahre 3,68 -0,5 3,69 -31,7 7 Jahre 3,72 +1,2 3,71 -25,0 10 Jahre 3,81 -0,1 3,81 -7,4 30 Jahre 4,06 +0,3 4,06 9,4 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:45 Uhr Di, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1125 -0,0% 1,1119 1,1105 +0,7% EUR/JPY 162,23 +0,4% 161,89 161,86 +4,3% EUR/CHF 0,9503 -0,0% 0,9498 0,9525 +2,4% EUR/GBP 0,8527 -0,1% 0,8537 0,8530 -1,7% USD/JPY 145,82 +0,5% 145,57 145,78 +3,5% GBP/USD 1,3045 +0,1% 1,3024 1,3019 +2,5% USD/CNH (Offshore) 7,1281 +0,1% 7,1270 7,1322 +0,1% Bitcoin BTC/USD 59.474,95 +0,3% 59.325,80 59.140,80 +36,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,43 73,17 +0,4% +0,26 +3,5% Brent/ICE 77,46 77,20 +0,3% +0,26 +2,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 37,81 38,16 -0,9% -0,35 +22,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.510,21 2.513,82 -0,1% -3,61 +21,7% Silber (Spot) 29,62 29,45 +0,6% +0,17 +24,6% Platin (Spot) 974,50 950,50 +2,5% +24,00 -1,8% Kupfer-Future 4,18 4,16 +0,6% +0,03 +6,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

