Am Donnerstag erhalten wir unter anderem Einblicke in die Zahlen des Schweizer Versicherungsgiganten Swiss Re sowie des Münchner Ticket-Händlers Eventim. Der Monatsbericht des Bundeswirtschaftsministeriums könnte ebenfalls Einfluss auf das Börsengeschehen in den USA haben, insbesondere auf den CFNA-Index.TERMINE UNTERNEHMEN07:00 CHE: Kudelski, Halbjahreszahlen07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen (10.30 h Call)07:30 DEU: CTS Eventim, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...