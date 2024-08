Mehr Kilometer an Autobahn bedeutet nicht gleich weniger Staus: Dazu gibt unsere Infografik die Entwicklung der Lage in Deutschland an. Wie viele Kilometer wurden dazugebaut - und wie viele Stunden haben Autofahrer:innen auf den Fernstraßen im Stau verbracht? Das deutsche Autobahnnetz ist in den letzten zwei Jahrzehnten netto um 1.135 Kilometer gewachsen. Davon entfallen 249 Streckenkilometer auf Bayern und jeweils 169 Kilometer auf Thüringen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...