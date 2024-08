GAC Aion, die Elektroauto-Tochter der chinesischen GAC Group, hat ein neues Werk in Changsha in der chinesischen Provinz Hunan eröffnet. Dort können bis zu 200.000 Elektroautos pro Jahr gebaut werden. Das erste Modell, das in der Fabrik gefertigt wird, ist die zweite Generation des Kompakt-SUV Aion V. Dieser ist in China für umgerechnet rund 16.500 Euro erhältlich. Das Aion-Werk in Changsha kann ein Fahrzeug im Durchschnitt in nur 53 Sekunden produzieren ...

