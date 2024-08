Laut den am Mittwoch veröffentlichten Regierungsdaten (die mit deutlicher Verspätung gemeldet wurden) war das Beschäftigungswachstum in den USA im vergangenen Jahr bis März wahrscheinlich weit weniger stark als zuvor gemeldet. Das berichtet jetzt Bloomberg. 818.000 Stellen existieren gar nicht - was nun mit den Zinsen, Fed? Laut der vorläufigen Benchmark-Revision des Bureau of Labor Statistics ...

