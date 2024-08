New York - Die US-Aktienmärkte haben nach den moderaten Vortagesverlusten zur Wochenmitte keine klare Richtung ausgebildet. Der Dow Jones Industrial sank am Mittwoch um 0,18 Prozent auf 40.761,59 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,07 Prozent auf 5.600,79 Zähler zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es am Mittwoch um 0,13 Prozent auf 19.745,09 Punkte hoch. Vor dem am Donnerstag beginnenden Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, Wyoming, ...

