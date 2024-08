Von den 0,85 EUR pro Kilo, die der spanische Landwirt in der Saison 2023/24 durchschnittlich erhalten hat, ist der Preis auf 2,21 EUR/Kilo gestiegen, die die Verbraucher als Durchschnittspreis bezahlt haben. In der Saison 2022/23 betrug die Differenz 119,6 %, so ein Artikel von Hortoinfo.es, der auf Daten der Preis- und Marktbeobachtung der Junta von Andalusien basiert. Bildquelle: Pixabay...

