Minister Peter Hauk MdL: "Pilze bereichern unseren Speiseplan. In diesem Jahr kann, wegen der Afrikanischen Schweinepest, nicht überall ungehindert gesammelt werden." Bildquelle: Pixabay / Erob Kameneb "Die Pilzsaison hat in diesem Jahr mit den Pfifferlingen schon früh begonnen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Lage zur Afrikanischen Schweinepest (ASP), die in...

Den vollständigen Artikel lesen ...