DDN arbeitet mit NVIDIA zusammen, um eine integrierte, getestete und bewährte Referenzarchitektur für eine sichere, skalierbare und beschleunigte KI-Cloud-Infrastruktur bereitzustellenDDN®, die weltweit führende Data-Intelligence-Plattform, die riesige Datensätze zuverlässig beschleunigt, um verwertbare Erkenntnisse in Echtzeit zu gewinnen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen als Tier-1-Performance-Datenlösung für Cloud-Partner des NVIDIA Partner Network zertifiziert wurde und mit NVIDIA zusammenarbeitet, um eine integrierte, bewährte Referenzarchitektur für eine beschleunigte KI-Cloud-Infrastruktur bereitzustellen.DDN bietet die weltweit führende Data-Intelligence-Plattform für Cloud Service Provider, die die Effizienz und Performance ihrer NVIDIA GPU-beschleunigten KI-Serviceangebote optimieren möchten. Die Data-Intelligence-Plattform von DDN, die sich in den größten KI-Rechenzentren und Cloud-Anbietern weltweit in der Produktion bewährt hat, wurde entwickelt, um KI-Trainings-Workflows erheblich zu beschleunigen und gleichzeitig den Strom- und Platzbedarf drastisch zu reduzieren. Dadurch können Cloud-Anbieter den Aufwand für Datenmanagement minimieren und sicherstellen, dass die Kunden eine maximale Nutzungsrate ihres GPU Service Providers erhalten."Diese Referenzarchitektur, die in Zusammenarbeit mit NVIDIA entwickelt wurde, bietet Cloud Service Providern die gleiche Blaupause für ein skalierbares KI-System wie diejenigen, die bereits in den größten KI-Rechenzentren weltweit in Produktion sind, einschließlich der Supercomputer Selene und Eos von NVIDIA", sagte Jyothi Swaroop, Senior Vice President und Chief Marketing Officer bei DDN. "Mit dieser durchgängig validierten Architektur können Cloud Service Provider sicherstellen, dass ihre End-to-End-Infrastruktur für hochperformante KI-Workloads optimiert ist und schnell mit nachhaltigen und skalierbaren Bausteinen bereitgestellt werden kann. So werden nicht nur enorme Kosteneinsparungen, sondern auch eine viel schnellere Markteinführung ermöglicht."Generative KI und große Sprachmodelle verändern die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Daten nutzen, um komplexe Probleme zu lösen und neue Werte zu schaffen. Deshalb benötigen Cloud-Anbieter eine Infrastruktur, die für die Unterstützung dieser Workloads optimiert ist. Die Referenzarchitektur von DDN erfüllt die Anforderungen von Service Providern, indem sie die maximale Performance ihrer GPUs, kürzere Bereitstellungszeiten und Richtlinien für zukünftige Erweiterungsanforderungen sicherstellt.Über DDN DDN ist ein weltweit führender Anbieter von Data-Intellicence-Plattformen, die große Datenmengen zuverlässig beschleunigen, um verwertbare Erkenntnisse in Echtzeit zu gewinnen. Wir optimieren Rechenzentrums- und Cloud-Infrastrukturen, um unseren Kunden einen unfairen Vorteil gegenüber ihren Mitbewerbern zu verschaffen, indem wir Innovationen beschleunigen, Kosteneinsparungen, betriebliche Effizienz, verbesserte Security und Zuverlässigkeit at Scale bieten. Mit unserer Technologie erzielen bereits mehr als 11.000 Kunden signifikante Effizienzsteigerungen in ihren GPU- und CPU-Rechenfarmen und sparen dabei erheblich Energie und Platz. Unsere Produkte nutzen hochoptimierte Flash-Technologie und KI-fähige Software und werden von einigen der weltweit größten und anspruchsvollsten Anwender eingesetzt. Dazu gehören die Anwendungsbereiche autonomes Fahren, KI-Chatbots, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Fertigung, Energiewirtschaft, Behörden, der öffentliche Sektor, Forschungseinrichtungen sowie Anwendungen für generative KI und Datenanalyse.