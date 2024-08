EQS-News: Multitude SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Multitude SE setzt starkes Wachstum im Jahr 2024 fort: EBIT legt im ersten Halbjahr 34,5 Prozent auf 28,3 Mio. EUR zu (News mit Zusatzmaterial)



22.08.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Dies ist eine inoffizielle Übersetzung der Börsenmitteilung: Multitude SE setzt starkes Wachstum im Jahr 2024 fort: EBIT legt im ersten Halbjahr 34,5 Prozent auf 28,3 Mio. EUR zu

Weiterhin sehr starke Performance mit starker Cash-Position

Umsatzerlöse der Gruppe steigen um 17,0 % auf 128,8 Mio. EUR zu

Alle Geschäftsbereiche mit mindestens zweistelligem Umsatzplus

Auf Kurs für EBIT-Prognose von 67,5 Mio. EUR (+50%) in 2024

Gzira, 22. August 2024 - Multitude SE, ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kredit- und Online-Bankdienstleistungen für Verbraucher, KMU und andere FinTechs anbietet (WKN: A40G1Q, ISIN: MT0002810100) ("Multitude", "Gruppe" oder "Unternehmen"), hat seine Quartalszahlen für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht, die eine anhaltend positive Entwicklung in allen Geschäftseinheiten: Consumer Banking (Ferratum), KMU Banking (CapitalBox) und Wholesale Banking (Multitude Bank) zeigen.

Kennzahlen in Mio. EUR H1 2024 H1 2023 Veränderung in % Umsatzerlöse 128,8 110,1 +17,0 Nettozinsertrag 110,1 101,3 +8,8 Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 28,3 21,0 +34,5 Konzernperiodenergebnis 7,3 7,6 -4,5 Konzernperiodenergebnisrestated 8,7 7,6 +14,5



Anhaltendes Wachstum Die Gruppe zeigt auch nach sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024 eine positive finanzielle Entwicklung und konnte ihre Umsatzerlöse um 17 % auf 128,8 Mio. EUR steigern (H1 2023: 110,1 Mio. EUR). Das EBIT legte im Vergleich zur Vorjahresperiode überproportional um 34,5 % auf 28,3 Mio. EUR (H1 2023: 21,0 Mio. EUR) zu. Das ausstehende Kreditvolumen konnte im 12-Monatsvergleich wieder deutlich um 25,2 % auf 697,4 Mio. EUR erhöht werden. Dies resultierte in einem erneuten Wachstum der Nettozinserträge um 8,8 % auf 110,1 Mio. EUR. Das Konzernperiodenergebnis liegt mit 7,3 Mio. EUR leicht unter dem des Vorjahres von 7,6 Mio. EUR. Ursächlich hierfür waren zum Teil anleihebezogene Einmalaufwendungen von 1,4 Mio. EUR. Fokus auf Risikomanagement zahlt sich aus Die Bilanzsumme der Gruppe blieb mit 986,9 Mio. EUR im Vergleich zu 990,0 Mio. EUR per Ende des Vorjahres stabil. Der kontinuierliche strategische Fokus von Multitude auf die Weiterentwicklung des Risikomanagements und die Qualität der Assets spiegelt sich in einer anhaltend niedrigen Wertberichtigungsquote auf die Kredite von 3,8 % in Q2 (Q1-2024: 4,2 %), womit Multitude aktuell leicht unter dem langjährigen Durchschnittswert liegt. Das Eigenkapital der Gruppe beläuft sich auf 184,2 Mio. EUR, woraus sich eine Netto-Eigenkapitalquote von 24,0 % ergibt. Multitude hat im 2. Quartal erfolgreich eine 4-jährige unbesicherte Anleihe über 80 Mio. EUR ausgegeben und damit die bestehende, bis 2025 laufende, Anleihe refinanziert. Die neue Anleihe wurde mit einem 75 Basispunkte geringeren Aufschlag und einem um 30 Mio. EUR höheren Volumen emittiert. Positive Entwicklung in allen drei Geschäftsbereichen Zu Beginn des Jahres 2024 hat der neue Geschäftsbereich Wholesale Banking den Geschäftsbetrieb als eigene Geschäftseinheit aufgenommen und konnte im ersten Halbjahr ein beeindruckendes Wachstum des Kreditvolumens von 170,1 Prozent auf 104 Mio. EUR und eine massive Steigerung des EBITs von 0,3 Mio. EUR in H1 2023 auf 2,4 Mio. EUR vorweisen. Auch die beiden anderen Geschäftsbereiche von Multitude zeigen eine positive Entwicklung und bestätigten die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf das plattformbasierte diversifizierte Geschäftsmodell. Im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum steigerte das Consumer Banking das Kreditvolumen um 8,3 % auf 462,8 Mio. EUR und das EBIT um 44,2 % deutlich auf 28,4 Mio. EUR. Im KMU Banking baute das Unternehmen das Volumen um 43,1 % auf 130,2 Mio. EUR aus. Hier kam es zu einer erhöhten Kreditrisikovorsorge aufgrund des starken Wachstums, die das Ergebnis belastete. Ausblick für 2024 bestätigt: EBIT-Wachstum von 50% ist klar im Fokus "Mit der Veröffentlichung der Halbjahres-Zahlen ist Multitude weiterhin auf einem sehr guten Weg, seine EBIT-Prognose von EUR 67,5 Mio. und damit eine erneute Gewinnsteigerung um 50% für das Jahr 2024 zu erreichen", kommentiert CEO Jorma Jokela die Halbjahreszahlen von Multitude. "Wir sehen in allen unseren Geschäftsbereichen großes Potential für weiteres Wachstum und sind zuversichtlich, diese Chancen auch im weiteren Verlauf des Jahres nutzen zu können. Es ist uns erneut gelungen, unsere operative Profitabilität über die gesamte Gruppe hinweg deutlich zu steigern - was eine hervorragende Basis für die Ausweitung unserer Geschäftstätigkeiten bietet. Mit unserer Mittelfrist-Guidance, das Konzernergebnis bis Ende 2026 auf 30 Mio. EUR zu steigern spiegeln wir dies wider." Zusätzlich zu der bereits etablierten hohen Resilienz durch die Diversifizierung der Geschäftsaktivitäten liegt der strategische Fokus von Multitude daher weiterhin auch auf der finanziellen Stabilität des Geschäftsmodells und der Reduzierung der Risiken. Pressekontakt: Sebastian Weigel

GFD Finanzkommunikation

Tel.: +49 69 9712 47-46

E-Mail: weigel@gfd-finanzkommunikation.de Lasse Mäkelä

Chief Strategy and IR Officer

Tel.: +41 79 371 34 17

E-Mail: Lasse.makela@multitude.com Über Multitude SE: Multitude ist ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kreditvergabe- und Online-Bankdienstleistungen für Verbraucher, kleine und mittlere Unternehmen und andere FinTechs anbietet, die von traditionellen Banken übersehen werden. Die Dienstleistungen werden von drei unabhängigen Geschäftseinheiten erbracht, die von einer internen Banking-as-a-Service-Wachstumsplattform bedient werden. Die Geschäftsbereiche von Multitude sind Consumer Banking (Ferratum), KMU Banking (CapitalBox) und Wholesale Banking (Multitude Bank). Die Multitude-Gruppe beschäftigt mehr als 700 Mitarbeiter in 25 Ländern, bietet Dienstleistungen in 16 Ländern an und hat im Jahr 2023 einen Gesamtumsatz von 230 Millionen Euro erzielt. Multitude wurde 2005 in Finnland gegründet und ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol "E4l'" notiert. www.multitude.com Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Multitude SE - H1 2024 Report





22.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com