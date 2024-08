EQS-News: CTS Eventim AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Beschleunigtes Wachstum im 2. Quartal Der Konzernumsatz wächst im 2. Quartal deutlich stärker als in den ersten drei Monaten des Jahres.

Das starke Plus von 23,3 Prozent beim Adjusted EBITDA übertrifft im 2. Quartal das Umsatzwachstum von 21,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Aufgrund der guten Zahlen und eines optimistischen Ausblicks hebt der Vorstand die Prognose an und erwartet einen deutlichen Anstieg des Adjusted EBITDA für den CTS Konzern.

CEO Klaus-Peter Schulenberg: "Wachstum und Ergebnis haben sich auch im 2. Quartal 2024 hervorragend entwickelt. Wie angekündigt, werden wir in diesem Jahr sowohl organisch als auch durch eine erfolgreiche Akquisition weiter wachsen." München, 22.08.2024 - Das Wachstum des CTS EVENTIM Konzerns hat sich im zweiten Quartal 2024 deutlich beschleunigt. Insbesondere die Entwicklung des Ticketing-Geschäfts bleibt positiv dynamisch. Darüber hinaus wurden im Juni erstmals die Zahlen der internationalen Unternehmensgruppe See Tickets und der im Zuge dieser Akquisition ebenfalls von Vivendi übernommenen Live-Aktivitäten konsolidiert. Neben dem traditionell starken Heimatmarkt Deutschland konnte auch die internationale Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal wieder wichtige Impulse setzen. Im Segment Ticketing kamen drei der fünf meistverkauften Events aus dem europäischen Ausland und Südamerika, darunter der italienische Rap-Superstar Ultimo und die südamerikanischen Reggae-Stars Natiruts. Im Segment Live Entertainment kamen vier der Top5-Events aus dem Ausland, namentlich Bruce Springsteen in Spanien, Ultimo, Pinguini Tattici Nucleari und Max Pezzali in Italien. Mit Rock am Ring, Rock im Park, Hurricane, Southside und Nova Rock startete CTS EVENTIM erfolgreich in die diesjährige Festivalsaison. Auch die sehr guten Festival-Vorverkäufe für das kommende Jahr sind Zeichen einer weiterhin positiven Entwicklung. Die erfolgreichen Vorbereitungen für das Ticketing der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele Paris 2024 gehörten im 2. Quartal zu den operativen Highlights und spiegelten sich anschließend in einem umfassenden Projekterfolg wieder. Auch 2026 und 2028 ist der CTS EVENTIM Konzern als offizieller Ticketing-Partner bei den Olympischen und Paralympischen Spielen engagiert. Der Bau der ARENA FOR MILAN, die nach Fertigstellung Italiens größte, innovativste und nachhaltigste Mehrzweck-Indoor-Arena sein wird, schreitet planmäßig voran.

Die Vermarktung der Naming Rights sowie exklusiver VIP-Bereiche, inklusive privater Skyboxen, Lounges und anderer Exklusivflächen startet im Herbst. Konzern: Beschleunigtes Wachstum und höheres Adjusted EBITDA Der Konzernumsatz steigt im 2. Quartal 2024 um 21,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 793,6 Millionen Euro. Sein Wachstum überflügelt das Wachstum im ersten Quartal in Höhe von 11,6 Prozent deutlich. Das Adjusted EBITDA des Konzerns wächst mit 23,3 Prozent noch dynamischer als der Umsatz und beträgt im 2. Quartal 110,0 Millionen. Auf die ersten sechs Monate gerechnet liegt der Konzernumsatz bei 1,202 Milliarden Euro (+ 17,7 Prozent) und das Adjusted EBITDA bei 202,2 Millionen Euro (+ 28,9 Prozent). Ticketing Im Segment Ticketing steigt der Umsatz im 2. Quartal um 28,5 Prozent auf 175,2 Millionen Euro. Das Adjusted EBITDA verzeichnet ein Plus von 35,1 Prozent auf 73,4 Millionen Euro. Auf das erste Halbjahr bezogen beträgt der Umsatz im Ticketing 358,0 Millionen Euro (+ 25,8 Prozent) und das Adjusted EBITDA 156,6 Millionen Euro (+ 29,5 Prozent). Live Entertainment Im Segment Live Entertainment verzeichnet der Umsatz im 2. Quartal ein Plus von 19,7 Prozent auf 631,1 Millionen Euro. Auch das Adjusted EBITDA legt um 5,0 Prozent auf 36,6 Millionen Euro zu. Für das gesamte erste Halbjahr beträgt der Umsatz im Live Entertainment 865,6 Millionen Euro (+ 15,2 Prozent) und das Adjusted EBITDA 45,6 Millionen Euro (+ 26,9 Prozent). Trotz des enormen Kostendrucks, der weiterhin auf der Branche lastet, konnte die Adjusted EBITDA-Marge in den ersten sechs Monaten des Jahres auf 5,3 Prozent verbessert werden, nach 4,8 Prozent im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Ausblick Viele Sommershows, Open Airs, ebenso wie diverse Festivals finden im dritten Quartal statt und werden für weitere positive Impulse im Live Segment sorgen. Am umsatzstärksten ist im Ticketing traditionell das vierte Quartal, das besonders durch das Weihnachtsgeschäft und den Vorverkauf für zahlreiche Event-Highlights des Folgejahres geprägt ist. Vor dem Hintergrund eines starken ersten Halbjahrs und der Vollkonsolidierung der See Tickets Unternehmen ab Anfang Juni sieht der Vorstand die Geschäftsentwicklung auch der zweiten Jahreshälfte optimistisch. Für das Gesamtjahr 2024 rechnet er nun mit einem deutlich höheren Adjusted EBITDA im Vergleich zum Vorjahr. Klaus-Peter Schulenberg, CEO: "Wachstum und Ergebnis haben sich auch im 2. Quartal 2024 hervorragend entwickelt. Wie angekündigt, werden wir in diesem Jahr sowohl organisch als auch durch eine erfolgreiche Akquisition weiter wachsen. Mit See Tickets und den verbundenen Live Entertainment Aktivitäten konnten wir nicht nur unsere Marktposition in den Fokusmärkten UK und USA stärken, sondern auch unser Team um weitere hoch motivierte und ebenso qualifizierte Units vergrößern. In Kombination mit den erworbenen innovativen Technologien und Lösungen ist dies eine wertvolle Bereicherung für unser Unternehmen. Hierdurch bieten sich uns langfristig noch bessere internationale Entwicklungsmöglichkeiten." Über CTS EVENTIM CTS EVENTIM ist als Ticketing-Anbieter die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei weltweit. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Laut dem "Global Promoter Ranking 2023" von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2023 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 2,4 Mrd. Euro.

Pressekontakt Christian Colmorgen

Vice President Corporate Communications

Christian.colmorgen@eventim.de Investor Relations Marco Haeckermann

Vice President Corporate Development & Strategy

marco.haeckermann@eventim.de Zusatzmaterial zur Meldung:



