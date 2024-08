Auch Geschäftskonzepte unterliegen Modeströmungen, denen sich Manager und Managerinnen und Entscheidungsträger und -trägerinnen oftmals nicht entziehen können. Die Unterscheidung, was davon Hype ist und was einer wirklich soliden Geschäftslogik entspringt, fällt zuweilen nicht einfach. von Fredy Hasenmaile, Raiffeisen Chefökonom Ein gutes Beispiel ist Metaverse. Der Hype war so gross, dass sogar Mark Zuckerberg 2021 seinen Konzern Facebook in Meta ...

Den vollständigen Artikel lesen ...