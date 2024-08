FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine erhöhte Ergebnisprognose verleiht den Aktien von CTS Eventim am Donnerstag vorbörslich Rückenwind. Der Kurs des Eventvermarkters stieg beim Broker Lang & Schwarz um zuletzt 4,5 Prozent über den Xetra-Schlusskurs vom Vortag.

Das Unternehmen berichtete von einem beschleunigten Wachstum im zweiten Quartal. Für das Gesamtjahr wird nun statt einem "moderaten" ein "deutlicher" Anstieg des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda) in Aussicht gestellt.

Am Markt hieß es in ersten Reaktionen, das Quartalsergebnis habe die Erwartungen übertroffen. Positiv sei auch der Ausblick, wenngleich hier von einem Händler darauf verwiesen wurde, dass dazu auch die Übernahme des britischen Ticketing-Dienstleisters See Tickets beigetragen habe. Die Übernahme wurde im Juni abgeschlossen./tih/jha/