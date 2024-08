EQS-News: 2G Energy AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Auftragseingänge

2G Energy verzeichnet zu Ende August Auftragsbestand auf Allzeithoch



22.08.2024 / 08:34 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





2G Energy verzeichnet zu Ende August Auftragsbestand auf Allzeithoch Starker Auftragseingang hält an, in erster Linie forciert durch internationales Geschäft

EU beschließt neue Abwasserrichtlinie und schafft nachhaltigen Investitionsbedarf in Klärgas-BHKW

Konzernumsatz liegt im ersten Halbjahr 2024 mit 131,2 Mio. Euro geringfügig unter dem Vorjahr (135,5 Mio. Euro, -3,2%)

Vorstand bestätigt Prognose für das laufende Jahr und hebt die Prognose-Untergrenze für 2025 auf 410 Mio. Euro an Heek, 22. August 2024 - Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen sowie Produzent von Wärmepumpen, setzt ihr langfristiges Wachstum fort und verzeichnet zu Ende August einen Auftragsbestand von über 220 Mio. Euro, womit der bisherige Höchststand von Ende Juni 2022 (220,8 Mio. Euro) erneut erreicht wird. Starker Auftragseingang hält an, in erster Linie forciert durch internationales Geschäft Der starke Auftragseingang ist insbesondere der weiterwachsenden Internationalisierung des 2G Geschäftes zu verdanken, denn die ausufernde Komplexität der Energiepolitik in Deutschland verlängert die Abwartehaltung vieler potenzieller Kunden. Dagegen konnten insbesondere jüngst in Osteuropa, in den USA und auch wieder in Asien erfolgreich KWK-Technologien abgesetzt werden. "Unser frühes Engagement, Knowhow und Reputation in allen Gasarten zu erlangen und unsere frühe Entscheidung, auch international ein Partnerkonzept zu etablieren, zahlen sich offensichtlich aus", so CEO Christian Grotholt. "In Deutschland machen uns die jüngsten Verlautbarungen des Bundeswirtschaftsministers zuversichtlich, dass die strategische Bedeutung von Biogasnutzung in der Strom- und Wärmewende nun doch deutlich erkannt wird. Dadurch wird die Anzahl der Aufträge in Deutschland wieder zunehmen." EU beschließt neue Abwasserrichtlinie und schafft nachhaltigen Investitionsbedarf in Klärgas-BHKW Die im zweiten Quartal 2024 vom EU-Parlament beschlossene Richtlinie zur Behandlung kommunaler Abwässer sieht die Einführung einer vierten Reinigungsstufe für zahlreiche Kläranlagen in Europa vor, wodurch der Energieverbrauch der jeweiligen Kläranlage durchschnittlich um 5 bis 30% steigen wird. Außerdem muss der Sektor auf nationaler Ebene schrittweise bis 2045 energieneutral werden, was den Einsatz von BHKW zur Verwertung von Klärgasen sehr fördern wird. 2G erwartet nun einen stetig zunehmenden Auftragseingang für Klärgas-BHKW, insbesondere aus Regionen, die bisher bei der Reinigung von kommunalen Abwässern nicht den in Deutschland üblichen Aufwand betrieben haben. Eine erste, nennenswerte Ausschreibung mit ausdrücklichem Bezug zur neuen EU-Richtlinie wurde jüngst in Südeuropa gewonnen (Auftragsvolumen: ca. 5 Mio. Euro). Konzernumsatz liegt im ersten Halbjahr (131,2 Mio. Euro) geringfügig unter dem Vorjahr (135,5 Mio. Euro, -3,2%) Kundenseitige Verzögerungen auf den Baustellen haben sich aufgrund verbesserter Materialversorgung entspannt, was sich in einem Umsatzschub im vierten Quartal 2023 sowie im ersten Quartal 2024 reflektiert hatte. Es bleiben aber weiterhin für die Energiewende spezifische Engpässe bestehen, wie z.B. die Verfügbarkeit von Transformatoren, Fachkräften, Netzverknüpfungsgenehmigungen usw. Kunden planen andererseits inzwischen fest damit, dass BHKW aus dem Hause 2G typischerweise keine Projektverzögerungen verursachen. Die exogenen Wartezeiten werden dagegen beim Wunschliefertermin für BHKW durch die Kunden einkalkuliert, so dass sich sehr viel längere Projektlaufzeiten ergeben. Als Folge dieser kundenseitig geplant längeren Projektlaufzeiten verzögern sich Produktion und Auslieferung teilweise - wenn auch vorrübergehend. So ist die Verumsatzung von BHKW und Wärmepumpen im ersten Halbjahr 2024 auf 53,2 Mio. Euro zurückgegangen (Vj. 58,7 Mio. Euro, -9,3%). Da aber das erste Halbjahr mit dem Ende der Heizperiode traditionell das für BHKW-Auslieferungen deutlich schwächere Halbjahr darstellt, wirkt das weiter gut laufende Servicegeschäft kompensierend. In Summe war so im ersten Halbjahr ein leichter Umsatzrückgang von 3,2% auf 131,2 Mio. Euro zu verzeichnen. Die Umsatzverteilung im ersten Halbjahr 2024 stellt sich wie folgt dar: H1 2024 H1 2023 Abweichung Deutschland 78,3 MEUR 59,7% 83,8 MEUR 61,8% -5,4 MEUR -6,5% Übriges Europa 27,0 MEUR 20,6% 32,8 MEUR 24,2% -5,8 MEUR -17,6% Nord-/ Mittelamerika 11,6 MEUR 8,9% 10,8 MEUR 8,0% 0,8 MEUR 7,2% Asien/Australien 2,7 MEUR 2,1% 2,4 MEUR 1,7% 0,4 MEUR 16,0% Übrige Welt 11,5 MEUR 8,7% 5,8 MEUR 4,3% 5,7 MEUR 98,0% Summe* 131,2 MEUR 100 % 135,5 MEUR 100 % -4,4 MEUR -3,2%

* Es treten Rundungsdifferenzen auf. Vorstand bestätigt Prognose für das laufende Jahr und hebt die Prognose-Untergrenze für 2025 auf 410 Mio. Euro an Der Vorstand bestätigt mit Blick auf den Auftragsbestand und das weiterhin wachsende Servicegeschäft die bereits kommunizierte Prognose für das laufende Jahr (Konzernumsatz i. H. v. 360 bis 390 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 8,5 bis 10,0%). Angesichts des stabilen Auftragseingangs auf hohem Niveau erwartet der Vorstand für das kommende Jahr einen Konzernumsatz in Höhe von 410 bis 450 Mio. Euro (bisher von 390 bis 450 Mio. Euro).

Über 2G Energy AG

Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender Hersteller und Systemanbieter von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Das Unternehmen entwickelt, produziert und installiert umfassende Lösungen im wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen) und der Großwärmepumpen. Die digitale Netzintegration und Anlagensteuerung beider Energieerzeugertypen sind ebenso wie die Service- und Wartungsdienstleistungen weitere, entscheidende Leistungskriterien. Das Produktportfolio umfasst sowohl KWK-Anlagen im Leistungsbereich von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen Schwachgasen als auch Großwärmepumpen im Bereich von 100 kW bis 2.600 kW. KWK-Anlagen arbeiten mit Wirkungsgraden von 90 Prozent und mehr. Die Effizienz von Großwärmepumpen wird durch die Arbeitskennzahl ausgedruckt und kann je nach Rahmenbedingungen bis auf 5 ansteigen. 2G steht mit seinen Produkten und Services an der Schnittstelle zu einer dezentralen, sicheren und weitestgehend dekarbonisierten Energieversorgung. Weltweit versorgen bereits über 8.000 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie. 2G ist mit der Kombination aus KWK-Anlagen und Großwärmepumpen als Systemanbieter für dezentrale Energielösungen weltweit positioniert. Das Unternehmen profitiert dabei von weitreichenden Synergien beider Anlagenkategorien, die sich von der Projektentwicklung, der Beschaffung, der Produktion über die weitgehend identische Kundenbasis und den regulatorischen Rahmen sowie die Vertriebswege bis zur digitalen Steuerung und dem Service erstrecken. Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in Kraftwerks- und Pumpentechnologien als auch in der spezifischen Softwareentwicklung für die Service- und Wartungstätigkeiten stetig aus. Die von 2G konsequent umgesetzte digitale Netzintegration im zukünftigen Strommarktdesign der Energiewende im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne, Wind und grünen Gasen ist ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. Die Sektorenkopplung, die zum Gelingen der Energiewende erforderlich ist, spiegelt sich im Portfolio der 2G wider. 2G beschäftigt mehr als 900 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland, in Nordamerika sowie in sechs weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 50 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 Umsätze von 365,1 Mio. Euro. 2G wurde 1995 gegründet und wird seit 2007 an der Börse gehandelt. Die Aktie der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) ist im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und im Auswahlindex Scale30 gelistet. Termine 2024

05. September Konzernhalbjahresabschluss zum 30. Juni 2024

25. November Q3 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung

25.-27. November Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main IR-Kontakt

2G Energy AG

Benzstr. 3, 48619 Heek

Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795

Telefax: +49 (0) 2568 93 47-15

E-Mail: ir@2-g.de

Internet: www.2-g.de



22.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com