An der Börse notiert die AIA Group-Aktie zur Stunde etwas fester. Der jüngste Kurs betrug 6,16 Euro. Ein Plus in Höhe von 16 Cent erfreut derzeit die Aktionäre der AIA Group. Zuletzt notierte das Wertpapier bei 6,16 Euro. Zieht man den Hang Seng als Benchmark hinzu, dann liegt der Anteilsschein der AIA Group vorn.

Den vollständigen Artikel lesen ...