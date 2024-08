Der XTB Morgenticker (22.08.2024)

Die Indizes an der Wall Street beendeten den gestrigen Handel mit einem Plus, nachdem die jährlichen Arbeitsmarktdaten stark revidiert wurden und das Protokoll des Offenmarktausschusses (FOMC) zuversichtlich war.

Das US Bureau of Labor Statistics hat die Daten zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft für den Zeitraum April 2023 - März 2024 um 818k nach unten korrigiert, was in etwa in der Mitte der Markterwartungen liegt (600-1000k)...