Tokyo (ots/PRNewswire) -800 Turnschuhe in limitierter Auflage werden in einer viertägigen Verlosungsaktion angebotenTOKYO, 22. Aug. 2024 /PRNewswire/ - Casio Computer Co., Ltd. gab heute eine Zusammenarbeit mit der Move-and-Earn Web3[1] Lifestyle-App STEPN GO als Teil des VIRTUAL G-SHOCK-Projekts bekannt, an dem die stoßfesten Uhren der Marke G-SHOCK beteiligt sind. FSL, das Web3-Produktentwicklungsstudio, das STEPN GO betreibt, wird eine limitierte Auflage von insgesamt 800 NFTs[2] mit vier Arten von virtuellen Turnschuhen veröffentlichen. Diese exklusiven digitalen Gegenstände werden vom 26. bis 29. August über Raffle Mint auf MOOAR, dem NFT-Marktplatz von FSL, erhältlich sein.*1 Web3 (Web 3.0) bezeichnet die nächste Generation des Internets, eindezentrales Netzwerk, das mit der Blockchain-Technologie realisiert wird.*2 Nicht fälschbarer TokenVIRTUAL G-SHOCK wurde im September 2023 auf den Markt gebracht, um die Nutzerbasis von G-SHOCK zu erweitern.STEPN GO ist eine Lifestyle-App, mit der Nutzer für ihre tägliche Bewegung und ihre sozialen Interaktionen, einschließlich des Kaufs und der Weitergabe von NFT-Sneakern, Belohnungen verdienen können.Eine limitierte Auflage von 800 NFT-Sneakern wird über Raffle Mint auf Mooar erhältlich sein, als Teil der Zusammenarbeit zwischen G-SHOCK und STEPN GO mit dem Ziel, die Nutzerbasis zu erweitern. Das Design der NFT-Sneaker greift verschiedene Merkmale der Marke G-SHOCK auf, darunter Farben, Formen und Strukturen, die von aktuellen Produkten der sportlichen G-SQUAD Linie von G-SHOCK Zeitmessern inspiriert sind. Die Sneaker sind nicht nur für den virtuellen Raum konzipiert, sondern sollen auch die Stoßdämpfung der Marke bei körperlichen Aktivitäten wie dem Laufen hervorheben. Nutzer können in der STEPN GO App Belohnungen in Kryptowährung verdienen, die auf der gelaufenen oder gegangenen Strecke basieren.FSLs Mitbegründer Yawn Rong beschreibt die Zusammenarbeit: "Wir hoffen immer, dass wir mehr etablierte Unternehmen und verschiedene geistige Eigentumsformen in STEPN GO einbinden können, um mehr Menschen zu ermutigen, unsere Web3-Lifestyle-Apps kennenzulernen. Die Zusammenarbeit mit Casio ist für FSL als Ganzes von großer Bedeutung, da sie auf unserer großen Vision basiert, die Verbreitung von Web3 zu fördern."