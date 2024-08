Berlin (ots) -- Dreame Technology (https://de.dreametech.com), der Pionier innovativer Haushaltsgeräte, meldet sich heute mit besonderen Nachrichten: Der L40 Ultra feiert sein Debüt! Der Saug- und Wischroboter ist so ziemlich die beste Hilfe, die man sich im Haushalt vorstellen kann - und er reinigt sich sogar selbst. Außerdem kommt er mit einer deutlich verbesserten Saugleistung. Nachdem der Hersteller im Mai 2024 die Marke von einer Million verkauften Produkte geknackt hat, setzt Dreame weiterhin auf diese Kerntechnologie (Robotic Flex Arm Cleaner, MopExtend RoboSwing-Technologie) und läutet eine neue Ära der intelligenten Reinigung ein.Der L40 Ultra überzeugt durch eine Reihe technologischer Innovationen. Dazu gehört die neueste MopExtend RoboSwing-Technologie sowie eine verbesserte Saugkraft. Damit ist er die ideale Wahl für alle, die eine verbesserte Reinigungsleistung suchen. Durch den Einsatz der MopExtend RoboSwing Technology ist der L40 Ultra in der Lage, komplexe Wohnumgebungen präzise zu analysieren. Basierend auf diesen Informationen kann er optimal bestimmen, wann und wo die Wischmops am effektivsten eingesetzt werden. Die MopExtend-Einheit erkennt (mithilfe eines positionssensitiven Detektors) Kanten und Ecken. Die dadurch vergrößerte Reichweite des Wischmops ermöglicht die Reinigung von schwer zugänglichen Bereichen bis zu einer Tiefe von 4 cm, was für herkömmliche Reinigungsroboter eine Herausforderung darstellt.Und wie wichtig diese Technologie für die Saugrobotik ist, hat sich in den vergangenen Monaten gezeigt: Im Februar letzten Jahres führte Dreame erstmals die MopExtend RoboSwing Technology ein. Knapp ein Jahr später wurde der weltweit erste Saugroboter mit Dual Robotic Flex Arm vorgestellt, der eine Seitenbürste und ein Wischpad hat. Innerhalb dieser kurzen Zeitspanne (bis zum heutigen Tag) hat der Hersteller über eine Million Produkte verkauft, die sich dieser Technologie bedienen. Verbraucher zeigen sich zufrieden, da diese Innovation oft vernachlässigte Bereiche besser abdeckt.Saugen und Wischen im EinklangAngst, dass der L40 Ultra nicht den ganzen Wohnraum sauber bekommt? Keine Sorge! Schwer erreichbare Bereiche sind kein Problem für den Saug- und Wischroboter. Denn die ausfahr- und anhebbare Seitenbürste ermöglicht die Reinigung von Bereichen unter Möbeln. Auch rechte Winkel, die besonders staubanfällig sind, haben keine Chance gegen den L40 Ultra.Ein Reinigungserlebnis der ExtraklasseDer L40 Ultra überzeugt mit einer beeindruckenden Saugleistung von 11.000 Pa. Damit werden Tierhaare, Staub und jegliche Ablagerungen effektiv beseitigt. Aufgrund dieser Leistung sind schnellere und bessere Reinigungsergebnisse möglich und weniger Durchgänge erforderlich. Darüber hinaus bietet der Saugroboter fünf Saugkraftstufen, damit man die Reinigungsleistung individuell anpassen kann.Die innovative Schmutzerkennungsfunktion, unterstützt von einer RGB-KI-Kamera, ermöglicht es dem L40 Ultra, den Schmutz auf dem Boden selbständig zu erkennen und die Leistung entsprechend anzupassen - sei es hartnäckiger Staub oder ein Soßenfleck. Diese Technologie ermöglicht eine optimierte Reinigung mit präzisen Wischbewegungen.In Zusammenarbeit mit der Anti-tangle TriCut Brush ist der L40 Ultra die perfekte Lösung für jeden Familienhaushalt. Das Tool, das man zusätzlich kaufen kann, beugt dem Verheddern von Haaren im Saugroboter vor. Mit drei speziell entwickelten Schneidköpfen, die sich an der Walzenbürste befinden, werden menschliche und Tierhaare automatisch geschnitten und direkt in den Staubbehälter geleitet. Das spart wertvolle Zeit und Mühe, zum Beispiel bei der Wartung.Vollautomatische ReinigungMit dem L40 Ultra könnt ihr euch von nervigen Putzutensilien verabschieden - What A Dreame! Der Hersteller revolutioniert die Haushaltsreinigung mit seiner vollautomatischen, multifunktionalen Basisstation.- Automatische Reinigung des Waschbretts und der Wischmops: Nach getaner Arbeit kehrt der L40 Ultra in seine Station zurück und reinigt die Wischmops selbstständig mit 65 °C heißem Wasser.Auch das Waschbrett wird selbstständig gereinigt, um Rückstände und Geruchsentwicklung zu vermeiden. Das optimierte Design des Waschbretts verhindert Wasserverschmutzung und erhöht die Reinigungseffizienz. Insgesamt gibt es 4 Temperaturstufen, zur Verbesserung des Energieverbrauchs: Normal/Mild/Warm/Heiß - stehen den Benutzern zur Voreinstellung in der Dreamehome-App (je nach ihren Bedürfnissen) zur Verfügung.- Automatisches Nachfüllen und Entleeren: Durch die Kompatibilität des Wasseranbausatzes mit einem Wasseranschluss ermöglicht das System eine vollautomatische Reinigung. Einfach einen Schlauch an die Wasserversorgung und einen weiteren an den Abfluss anschließen, um sauberes Wasser nachzufüllen und Schmutzwasser abzulassen. Das lästige Heben, Befüllen und Tragen schwerer Wasserbehälter gehört somit der Vergangenheit an.- Automatische Entleerung: Der L40 Ultra ist auch mit den Swirl ROB5Staubbeuteln (Fassungsvermögens von 3.2 Litern) kompatibel, und dank intelligenter Algorithmen, die eine gründliche Entleerung gewährleisten und Verstopfungen reduzieren, kann die Reinigung bis zu 75 Tage ohne manuellen Aufwand erfolgen.- Automatische Trocknung der Wischmops: Dank dieser Funktion braucht man keine Angst davor haben, dass die Wischmops aufgrund von Feuchtigkeit schimmeln oder unangenehm riechen.- Automatische Zugabe der Reinigungslösung: Die Station mischt die Reinigungslösung selbstständig mit dem Wasser, ohne dass man sich darum kümmern muss.Einfache Steuerung per SprachbefehlMit unserer innovativen Technologie lässt sich der L40 Ultra ganz einfach per Sprachbefehl steuern oder mit den beliebten Sprachassistenten Alexa, Siri und Google Home verbinden. So erlebt man eine maßgeschneiderte Reinigungserfahrung, die den eigenen Bedürfnissen entspricht. Darüber hinaus bietet der L40 Ultra eine dreijährige Garantie. Die Nutzer erhalten nicht nur starke Leistung mit dem L40 Ultra, sondern auch die Garantie für Zuverlässigkeit und Schutz.Preis und VerfügbarkeitDer Dreame L40 Ultra kommt am 06. September zum UVP von 1.199,00€ auf den Markt. Zum Verkaufsstart gibt es einen satten Rabatt von 100 € (vom 6. September bis zum 22. September). Erhältlich wird der Saugroboter im Dreame-Onlineshop (https://bit.ly/3yDIM5P), sowie auf Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0DCW1WZJ4?maas=maas_adg_8EC7F9849C29B4EEF05ACDA302D7E7B9_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), Saturn, Media Markt & Co. sein.Über Dreame TechnologyDreame Technology wurde 2017 gegründet als innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte konzentriert und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/Pressekontakt:markus.chang@dreame.techOriginal-Content von: DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173033/5848411