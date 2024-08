Ein erneuter Patzer bei der Veröffentlichung wichtiger US-Jobdaten hat an der Wall Street für Verärgerung gesorgt. Die revidierten Zahlen zum Arbeitsmarkt erschienen am Mittwoch erst mit einer halben Stunde Verspätung. Indessen schafften es einzelne Banken, die Zahlen bereits zu erhalten, während das Gros der Marktteilnehmer warten musste. Damit hat das Bureau of Labor Statistics (BLS) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...