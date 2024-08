MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Veranstalter und Ticketvermarkter CTS Eventim hat sein Wachstum im zweiten Quartal beschleunigt. Dabei profitierte CTS von einem starken Ticket-Geschäft. Aber auch der Veranstaltungsbereich legte mit Beginn der Festival- und Open-Air-Saison zu. Daher wird das Münchner Unternehmen zuversichtlicher für den Rest des Jahres. An der Aktienbörse kam das sehr gut an.

Die im MDax notierte Aktie sprang am Donnerstag zu Handelsbeginn um 10 Prozent nach oben und erreichte ein Rekordhoch. Zuletzt führte es den MDax mit einem Plus von noch rund acht Prozent auf 89,00 Euro an. Damit hat das Papier im laufenden Jahr um mehr als 40 Prozent zugelegt.

Analyst Henrik Paganetty vom Investmenthaus Jefferies bezeichnete das Quartal "als stark". So lägen die Umsätze im zweiten Quartal um rund ein Sechstel über der Konsensschätzung. Annick Maas vom Analysehaus Bernstein zeigte sich beeindruckt vom kräftigen Anstieg des Umsatzes und des operativen Ergebnisses. Trotz des starken Kursanstiegs der Aktie im bisherigen Jahresverlauf rechnet sie daher mit weiteren Kursgewinnen, nicht zuletzt auch wegen der zugleich angehobenen Jahresziele.

Im zweiten Quartal legte der Umsatz um mehr als ein Fünftel auf knapp 794 Millionen Euro zu, wie CTS Eventim am Donnerstag mitteilte. Damit konnte das Unternehmen sein Wachstum im Vergleich zum ersten Quartal fast verdoppeln. Das Ticket-Geschäft wuchs dabei um 28,5 Prozent. Drei der fünf meistverkauften Events seien dabei aus dem europäischen Ausland und Südamerika gekommen, darunter der italienische Rap-Superstar Ultimo und die südamerikanischen Reggae-Stars Natiruts, hieß es. Im Quartal seien zudem die Vorbereitungen für die Olympischen und Paralympische Spiele in Paris erfolgreich gelaufen, für die CTS als Ticketdienstleister fungiert.

Das Live-Geschäft als größter Umsatzbringer wuchs um 19,7 Prozent - mit Bruce Springsteen in Spanien als Highlight oder den Festivals Rock am Ring, Rock im Park, Hurricane, Southside und Nova Rock. Zudem berichtete CTS von "sehr guten" Festival-Vorverkäufen für das kommende Jahr.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 23,3 Prozent auf 110 Millionen Euro. Die Zahlen lagen über den Erwartungen der Analysten. Unter dem Strich verdiente CTS 57,7 Millionen Euro, nach 41,7 Millionen ein Jahr zuvor.

Für 2024 erhöhte CTS Eventim die Ergebnisprognose und erwartet nun einen "deutlichen" Anstieg des bereinigten operativen Gewinns. Bislang hatte das Unternehmen eine "moderate" Steigerung in Aussicht gestellt. Viele Sommershows, Open Airs, sowie diverse Festivals fänden im dritten Quartal statt und würden daher für weitere positive Impulse im Live-Segment sorgen, hieß es. Zudem wird die übernommene See Tickets seit Anfang Juni voll konsolidiert./nas/mis/jha/