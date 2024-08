Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Titel des diesjährigen Wirtschaftssymposiums in Jackson Hole, das im Grunde einem Kurzurlaub für die Ökonomen und Zentralbanker der Welt gleichkommt, lautet: "Reassessing the Effectiveness and Transmission of Monetary Policy" (Neubewertung der Wirksamkeit und Übersetzung der Geldpolitik), so George Curtis, Portfoliomanager bei TwentyFour Asset Management (eine Boutique von Vontobel). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...