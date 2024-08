NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter habe ein weiteres starkes Quartal hinter sich, schrieb Analystin Lara Simpson in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Im Vergleich zum ersten Quartal habe sich das Umsatzwachstum beschleunigt. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) habe die Konsensschätzung um 6 Prozent überboten. Alles in allem sorgten die Nachrichten inklusiver erhöhter Jahresziele für Zuversicht./bek/tih



ISIN: DE0005470306

