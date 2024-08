NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief von 124 auf 134 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Konzernchef Juan Santamaria sei es bisher gelungen, den Baudienstleister zu einer Cash-Maschine zu machen, die sich voll auf die Nutzung von Margensteigerungschancen in fortschrittlichen Technologien wie Rechenzentren und Halbleitern konzentriere, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2024 / 14:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2024 / 14:35 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0006070006