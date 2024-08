Wien (ots) -Das international tätige Pharmaunternehmen AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH (AOP Health), Member of the AOP Health Group, investiert vermehrt in die Optimierung der "Employee Experience", also der Erfahrung, die seine Mitarbeiter*innen im Unternehmen machen. Weiters setzt das Unternehmen auch auf "People Analytics", um seine HR-Prozesse und Services datenbasiert zu gestalten. Die Aufgabe des Teams rund um den neuen Director Employee Experience & People Analytics, Dietmar Eglhofer, ist es, ein motivierendes und produktives Arbeitsumfeld zu schaffen. Konkret geht es darum, die für die Employee Experience wichtigsten Elemente zu identifizieren und auf dieser Basis eine professionelle Umgebung zu gestalten, die den Bedürfnissen der aktuellen und zukünftigen Mitarbeitenden entspricht.Eglhofer kommt ursprünglich aus dem Tourismus und ist Absolvent der Tourismusschule Krems. Danach schloss er ein Betriebswirtschaftsstudium mit Schwerpunkt Human Resources an der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien ab. Seine beruflichen Stationen führten ihn von der IT- über die FMCG-Branche (schnelldrehende Produkte) bis in die Pharmaindustrie. Seit Anfang 2024 ist er Teil des AOP Health-Teams und bringt seine langjährige Erfahrung und Expertise ein.Eglhofer dazu: "Im Tourismus hängt der Erfolg stark davon ab, wie Kund*innen die Serviceleistung wahrnehmen, es geht also um die Customer Experience. Im Personalwesen ist es ähnlich: Auch hier serviciere ich mit meinem Team Kund*innen - und zwar die bestehenden und potenziellen Mitarbeiter*innen. Die verbesserte Employee Experience erhöht die Zufriedenheit sowie die Motivation der Mitarbeiter*innen und fördert so die Produktivität des Unternehmens."Gwenaelle Kerforn, Chief Human Resources Officer bei AOP Health: "Durch seine analytische Stärke und seine Erfahrung in der Prozessoptimierung ist Dietmar Eglhofer optimal geeignet, die Digitalisierung der Prozesse im Personalwesen voranzutreiben. Damit wird die Effizienz im Bereich der Human Resources-Lösungen gesteigert und der Wachstumskurs von AOP Health unterstützt. Wir freuen uns, ihn an Bord zu haben."Über AOP HealthDie AOP Health Group umfasst mehrere Unternehmen, darunter die AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH mit Sitz in Wien, Österreich ("AOP Health"). Die AOP Health Group ist der europäische Pionier bei integrierten Therapien für Patient*innen mit seltenen Erkrankungen sowie in der Intensivmedizin. In den über 25 Jahren ihres Bestehens hat sich die AOP Health Gruppe zu einem etablierten Anbieter von integrierten Therapielösungen entwickelt. Sie ist von ihrem Hauptsitz in Wien und über ihre Tochtergesellschaften sowie ihre Repräsentanzen in ganz Europa, dem Nahen Osten und über Partner*innen weltweit tätig. Mit dem Claim "Needs. Science. Trust." wird die Grundlage des Erfolgs auf den Punkt gebracht: Vertrauen durch kontinuierlich hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung und eine sehr konsequente und pragmatische Ausrichtung auf die Bedürfnisse aller Stakeholder*innen - insbesondere der Patient*innen und ihrer Angehörigen sowie der behandelnden Ärzt*innen.Pressekontakt:AOP Orphan Pharmaceuticals - Member of the AOP Health GroupDI Isolde FallyTelefon: 06765004048E-Mail: isolde.fally@aop-health.comWebsite: https://www.aop-health.comOriginal-Content von: AOP Orphan Pharmaceuticals AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54768/5848499