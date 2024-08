Klagenfurt am Wörthersee (ots) -DJ Grayhair schafft Malle-Hit, der Kunstgeschichte schreibt!Der Sommer 2024 ist legendär! DJ Grayhair, der frisch gebackene "König der Partyszene", sprengt die Grenzen der Zeit und bringt die größten Genies der Kunstgeschichte zurück ins Rampenlicht! Mit seiner brandneuen Single "Davinci & Vangogh" verwandelt er das DJ-Pult in eine Zeitmaschine und lässt die Ikonen der Renaissance und des Post-Impressionismus eine unvergessliche Party feiern!Künstliche Intelligenz im EinsatzDer österreichische DJ hat sich bewusst mit dem Thema Musik und KI auseinandergesetzt. "Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass man nur einen Prompt eingibt, und ein fix fertiges Lied dabei rauskommt", sagt der Klagenfurter. Es waren rund 800 Anläufe notwendig, dass ein Song solch einer "Qualität" erstellt wurde. Der Text stammt dabei aus seiner Feder. Aufhorchen lässt der KI-DJ mit einer Ansage: "Sprengt der Song in dieser Version die 100.000-er Marke auf Youtube, wird der Song "echt" produziert, so Grayhair. "Davinci & Vangogh" erscheint am 29. August auf allen Streaming-Portalen und schon jetzt auf Youtube mit einem einzigartigen Video: https://www.youtube.com/watch?v=S9IC9B2YGksPressekontakt:DJ GrayhairTelefon: 067761014232E-Mail: party@djgrayhair.comWebsite: https://www.djgrayhair.comOriginal-Content von: DJ Grayhair, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176014/5848497