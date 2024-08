Köln (ots) -Wann war nochmal das nächste Spiel? Um wie viel Uhr ist eigentlich Anstoß? Das beantwortet zuverlässig der neue Bundesliga-Kalender der Sportschau für den persönlichen Kalender auf dem Smartphone. Pünktlich zum Start der neuen Saison bietet die Sportschau den Überblick für alle Spielpläne aller 36 Erst- und Zweitligavereine: Mit nur wenigen Klicks auf sportschau.de oder in der Sportschau-App sind alle Spieltermine des Lieblingsvereins im persönlichen Handykalender integriert.Sportschau-Chef Karl Valks: "Nach dem großen Erfolg des EM-Kalenders haben wir zum Bundesligastart ein neues Feature entwickelt, das es den Fans erleichtert, einen Überblick über alle Termine ihrer Lieblingsvereine in der Saison zu behalten. Damit können wir allen Fußballfans einen Service bieten, der einen echten Mehrwert im Alltag darstellt."Vom Kalendereintrag direkt zur Live-ÜbertragungDer Bundesliga-Kalender legt automatisch alle Spiele des gewünschten Vereins (oder auch den gesamten Spielplan) in der privaten Kalender-App an - auch für den DFB-Pokal und alle internationalen Spiele. Im Termineintrag gibt es auch einen direkten Link zum passenden Audio-Livestream. Die Sportschau überträgt auch in der Saison 2024/2025 alle Spiele der 1. und 2. Bundesliga live und in voller Länge als Audioreportage.Nach Abpfiff aktualisiert sich der Kalender automatisch: Das Endergebnis und der Link zum Spielbericht sind dann abrufbar. Auch die genauen Anstoßzeiten werden nach den exakten Terminierungen im Kalender automatisch aktualisiert. Die Übertragung des Kalenders erfordert nur wenige Klicks. Die Installation einer neuen App ist nicht erforderlich, die Termine werden direkt in die persönliche Kalender-App übertragen.Hier geht es zum Kalender auf sportschau.de:https://www.sportschau.de/fussball/bundesliga/holen-sie-sich-jetzt-bundesliga-spielplan-in-ihren-kalender,spielplan-bundesliga-kalender-100.htmlBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.de.Original-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/5848486