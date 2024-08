Unterföhring (ots) -Österreich vs. Deutschland. Moderatorin vs. Musikerin. Powerfrau vs. Powerfrau. Pocher vs. Mai. Bei "Schlag den Star" trifft am Samstag, 24. August, live auf ProSieben Moderatorin Amira Pocher auf Sängerin Vanessa Mai. Wer setzt sich durch und wer wird abmoderiert? Wer gewinnt 100.000 Euro?Vanessa Mai weiß noch nicht, was sie im Duell erwartet: "Schauspielerin? Sängerin? Reality-Star? Was ist Amira eigentlich?" Eine Frau, die auf den Sieg pocht. Und ebenfalls große Töne spuckt: "Was war eigentlich Vanessa Mais größter Hit? Ich glaube, die hatte noch keinen."Wer gewinnt "Schlag den Star" am 24. August um 20:15 Uhr live auf ProSieben? Kann die selbsternannte "Wiederholungstäterin" Vanessa Mai ein zweites Mal den Sieg ergattern? Oder schickt Amira Pocher sie geschlagen nach Hause?In bis zu 15 Runden treten die Gegnerinnen bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Die Gewinnerin erhält 100.000 Euro. Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Brainpool."Schlag den Star" am Samstag, 24. August 2024, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf JoynPressekontaktNathalie Galina/Natalie KressiererCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186/ - 1189email: nathalie.galina@seven.onenatalie.kressierer@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5848504