Die Xiaomi-Aktie schießt am Donnerstagmorgen in Hongkong um über 8% auf fast 19 HK$ hoch. Der Grund: Die jüngsten Quartalszahlen des chinesischen Tech-Giganten überraschen positiv. Doch was bedeutet das für Anleger? Starke Zahlen - auch dank neuer Einnahmequelle Xiaomi meldete für das zweite Quartal einen beeindruckenden Umsatzanstieg von 32%. Das entspricht einem Erlös von 88,9 Milliarden Yuan (12,46 Milliarden US$) und liegt über den Erwartungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...