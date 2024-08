EQS-News: Einhell Germany AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Halbjahresbericht: Einhell weiter auf Wachstumskurs



22.08.2024

Landau a. d. Isar, 22.08.2024 - Der Einhell Konzern konnte den Umsatz im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 von 525,9 Millionen Euro auf 576,2 Millionen Euro deutlich steigern und setzt seine Wachstumsstrategie in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld unbeirrt fort. Wesentlicher Treiber des Wachstums ist die erfolgreiche Akku-Plattform Power X-Change. Deren Umsatzanteil am Gesamtumsatz lag im Berichtszeitraum bereits bei rund 51 Prozent, das einem Wachstum um fünf Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Zeitraum Januar bis Juni 2024 erzielte der Konzern ein Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) in Höhe von 50,1 Millionen Euro gegenüber 44,3 Millionen Euro im Vorjahr. Die Rendite vor Steuern beträgt damit 8,7 Prozent (Vj. 8,4 Prozent).

Umsatztreiber Power X-Change

Andreas Kroiss, Vorstandsvorsitzender der Einhell Germany AG: "Auch im zweiten Halbjahr liegt das Hauptaugenmerk unserer Wachstumsstrategie wie bisher auf unserer überaus erfolgreichen Power X-Change Plattform. Wir haben bereits vor vielen Jahren das Bedürfnis der Heimwerker und Hobbygärtner nach akkubetriebenen Lösungen erkannt und uns mit Power X-Change als Category Leader in diesem Bereich positioniert. Mit inzwischen mehr als 300 akkubetriebenen Werkzeugen und Gartengeräten begeistern wir unsere Kunden in allen Vertriebsländern mit geballter Akku-Kompetenz und kabelloser Freiheit. Bis Ende 2027 werden wir die Plattform auf 450 Geräte erweitern, die alle mit demselben Akku kompatibel sind. Diese Unternehmensstrategie wird weiterhin zu einem nachhaltigen Wachstum für Einhell führen."

Mit Umsatzerlösen in Höhe von 576,2 Millionen Euro im ersten Halbjahr legte der Einhell Konzern im Vergleich zum Vorjahr um 50,3 Millionen Euro zu. Das entspricht einer deutlichen Steigerung von 9,6 Prozent. Im Zeitraum Januar bis Juni 2024 erzielte Einhell ein Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) in Höhe von 50,1 Millionen Euro gegenüber 44,3 Millionen Euro im Vorjahr. Die Rendite vor Steuern beträgt damit 8,7 Prozent (Vj. 8,4 Prozent). Das sehr positive Ergebnis führt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu einer deutlichen Verringerung der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten und einer sehr positiven Cash-Entwicklung.

Erfolgreicher Aktiensplit

In der Hauptversammlung am 28.06.2024 wurde ein Aktiensplit von 1:3 beschlossen. Die Anzahl der Aktien hat sich damit auf 11.323.200 erhöht. Das Unternehmen will die Aktie damit einer breiteren Basis an Aktionären zugänglicher machen. Durch den Split der Aktie wird diese günstiger, und somit der Einstieg in die Aktie vereinfacht. Langfristiges Ziel des Aktiensplits ist der Anstieg des Aktienkurses und damit der Marktkapitalisierung. Der Aktiensplit wurde mittlerweile erfolgreich umgesetzt und von zahlreichen Investoren sehr begrüßt. Die Vergleichszahl Ergebnis je Aktie wurde entsprechend dem Split angepasst. Das Ergebnis je Aktie errechnet sich mit 3,1 Euro je Aktie (i. Vj. 2,7 Euro je Aktie).

Starkes Auslandsgeschäft

Im Segment D/A/CH (Deutschland, Österreich, Schweiz) erhöhte sich der Umsatz auf 244,6 Millionen Euro (Vj. 227,0 Millionen Euro). In diesen Ländern ist gleichzeitig der Anteil der Power X-Change Produkte erheblich angestiegen. In Österreich beträgt er bereits 79 Prozent (Vj. 72 Prozent). In Westeuropa liegt der Umsatz mit 100,3 Millionen Euro (Vj. 102,9 Millionen Euro) leicht unter Vorjahresniveau. Zu den größten Absatzmärkten zählen hier Frankreich, Italien und UK. In Osteuropa bewegen sich die Umsätze mit 62,8 Millionen Euro (Vj. 51,0 Millionen Euro) hingegen deutlich über Vorjahresniveau. Die umsatzstärksten Gesellschaften in diesem Segment waren die Tochtergesellschaften in der Türkei, in Kroatien und Polen. Im Segment Übersee und andere Länder erhöhte sich der Umsatz um 11,3 Prozent von 123,2 Millionen Euro auf 137,1 Millionen Euro. Die umsatzstärkste Tochtergesellschaft in diesem Segment ist die australische Gesellschaft Einhell Australia. Sie steigerte ihren Umsatz um rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In den Produktions- und Sourcinggesellschaften haben sich die Umsätze gegenüber dem Vorjahreszeitraum ebenfalls erhöht und betragen 31,4 Millionen Euro (Vj. 21,8 Millionen Euro).

Eintritt in aussichtsreiche internationale Märkte

Die internationale Expansion gehört zu den zentralen Strategiemaßnahmen des Einhell Konzerns. Durch die Übernahme der Tochtergesellschaften in Thailand und Vietnam in 2023 konnte das Unternehmen in aussichtsreiche Märkte eintreten, deren wirtschaftliches Potenzial der Vorstand als sehr hoch einstuft. Mit der neuen Gesellschaft in Vietnam soll in Zukunft ein Lieferantenindustriepark mit strategischen Partnern aufgebaut werden. Der Vorstand setzt auch die Suche nach einem geeigneten Übernahmekandidaten in den USA fort. "Die USA als größter DIY-Markt bietet großes Potential für unsere Power X-Change Akku-Plattform", betont Andreas Kroiss.

Mit der Gründung der Einhell Operations GmbH in 2023 wurde der Aufbau einer Akkufertigung in Ungarn begonnen. Nachdem im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 hauptsächlich Ladegeräte produziert wurden, startet die Gesellschaft im zweiten Halbjahr mit der Produktion von Akkus. "Die Fertigungsstätte in Ungarn ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu mehr Unabhängigkeit sowie kürzeren und nachhaltigeren Lieferketten und somit zur langfristigen Sicherung unseres wirtschaftlichen Erfolgs", sagt der Einhell Vorstandvorsitzende Andreas Kroiss.

Ausblick zweites Halbjahr

Die Entwicklung des Konzerns ist aufgrund der schwachen Konjunktur und der verbreiteten Unsicherheiten bei den Endverbrauchern nur sehr schwer vorhersehbar. "Trotz der schwächelnden Konjunktur konnte der Einhell Konzern das Halbjahr sehr positiv abschließen. Für das zweite Halbjahr erhoffen wir uns ebenso eine positive Entwicklung", blickt Andreas Kroiss erwartungsvoll in die Zukunft.

Aufgrund des sehr positiven Verlaufs der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 hält der Vorstand an seiner Prognose für das Gesamtjahr 2024 fest. Gemäß Planungen wird mit einem Umsatz von 1.030 Millionen Euro und einer Rendite vor Steuern und PPA von ca. 8,0 Prozent gerechnet.

Über die Einhell Germany AG

Einhell ist führender Hersteller hochmoderner Werkzeuge rund um Haus und Garten und feiert im Jahr 2024 sein 60-jähriges Jubiläum. Durch den stetigen Ausbau seiner innovativen Akku-Plattform Power X-Change ist das international erfolgreiche Unternehmen mit Sitz in Landau/Isar (Bayern) Vorreiter im Bereich akkubetriebener Werkzeuge und Gartengeräte. Seit Jahren setzt Einhell mit seinen Produkten Standards in puncto Ausdauer, Leistungsstärke und Sicherheit. Die Einhell Kunden schätzen zudem die kabellose Freiheit bei allen Do-It-Yourself-Projekten, das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis und den erstklassigen Kundenservice.

