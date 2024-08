KÖLN/BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht eine Lösung für die in eine Krise geratene Meyer Werft in eine "greifbare Nähe" gekommen. Das sagte der Grünen-Politiker am Rande der Computerspiele-Messe Gamescom in Köln. Die Meyer Werft sei eine traditionsreiche und "sehr, sehr leistungsfähige" Werft in Deutschland. "Wir haben im Wirtschaftsministerium in den letzten Wochen intensiv an Lösungen gearbeitet", sagte Habeck. Lösungen seien möglich. Die Politik wolle helfen, eine Lösung zu finden, dass dort weiter Schiffe gebaut werden.

Für heute ist bei der Meyer Werft eine Betriebsversammlung angesetzt, zu der auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet wird./hoe/DP/ngu