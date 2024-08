Seit langer Zeit dient der Nordstern zu unserer Orientierung am Nachthimmel. Beobachtungen mit einem 330 Meter großen Teleskopverbund haben aber nun neue Erkenntnisse geliefert. So zeigten sich auf Polaris Flecken, die denen unserer Sonne ähneln. Der Nordstern ist von der Erde aus mit bloßem Auge zu sehen, kann zur Orientierung am Sternenhimmel dienen. Von Astronomen ist der auch Polaris genannte Stern im Kleinen Bär ebenfalls gut dokumentiert. Dennoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...