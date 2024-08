ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris auf "Sell" mit einem Kursziel von 27 Franken belassen. Aktuelle Marktdaten zeigten, dass im Juli die Nutzung der App und die Preise rezeptfreier Medikamente bei Redcare Pharmacy im Vergleich zum Juni weitgehend stabil gewesen seien, schrieb Analyst Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Kontrahent DocMorris habe hingegen in die Preissetzung investiert, hier seien die App-Downloads gestiegen und auch die Nutzung./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2024

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2024 / 18:17 / GMT



ISIN: CH0042615283

