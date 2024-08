Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire) -Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat oder IOH, IDX: ISAT) hat einen bedeutenden Schritt in Richtung seines größeren Ziels, Indonesien zu stärken, unternommen, indem es das erste KI-Erlebniszentrum des Landes im Solo Technopark in Solo, Zentral-Java, eröffnet hat. Diese hochmoderne Einrichtung, die durch fortschrittliche 5G-Konnektivität unterstützt wird, ist ein Beweis für das Engagement von Indosat, die Zukunft Indonesiens als KI-Nation zu gestalten und das Land als wichtigen Akteur in der globalen KI-Gemeinschaft zu positionieren.Die Eröffnung dieses bahnbrechenden KI-Erlebniszentrums fand in Anwesenheit prominenter Persönlichkeiten statt, darunter Wijaya Kusumawardhana, Sachverständiger des Ministers für soziale, wirtschaftliche und kulturelle Angelegenheiten, der den Minister für Kommunikation und Informatik der Republik Indonesien vertritt, Vikram Sinha, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Indosat Ooredoo Hutchison, und Teguh Prakosa, der Bürgermeister von Surakarta. Dieser Meilenstein unterstreicht die Fortschritte Indonesiens bei der Verwirklichung seiner Vision eines Goldenen Indonesiens 2045 durch die Einführung fortschrittlicher Technologien, wobei die 5G-Konnektivität als Rückgrat dieser Transformation dient.Der Sachverständige des Ministers für Kommunikation und Informatik der Republik Indonesien für soziale, wirtschaftliche und kulturelle Angelegenheiten, Wijaya Kusumawardhana, äußerte sich wie folgt: "Wir gratulieren Indosat Ooredoo Hutchison zum ersten KI-Erlebniszentrum in Indonesien. Diese Initiative stellt einen entscheidenden Moment in der Entwicklung unserer Telekommunikationsindustrie dar. Wir sind zuversichtlich, dass dieses Erfahrungszentrum sektorübergreifend weitere Innovationen anstoßen wird, und wir sind bereit, seinen Erfolg zu unterstützen."Der Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführer von Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha, sagte: "Dieses KI-Erlebniszentrum ist ein Meilenstein auf unserem Weg, Indonesien durch KI zu stärken. Es ist ein klarer Beweis für unser Engagement, die digitale und telekommunikative Landschaft Indonesiens zu verändern. Wir schätzen die Unterstützung der indonesischen Regierung und unserer strategischen Partner sehr, die unsere Vision teilen, Indonesien auf die globale Bühne zu bringen. Dies ist erst der Anfang vieler aufregender Entwicklungen, da wir unendliche Möglichkeiten für Millionen von Indonesiern erschließen werden."Der Bürgermeister von Surakarta, Teguh Prakosa, betonte: "Wir fühlen uns geehrt, dass Indosat Solo für die Einrichtung von Indonesiens erstem KI-Erlebniszentrumsr ausgewählt hat. Diese Einrichtung wird nicht nur den Solo Technopark aufwerten, sondern auch einen Multiplikatoreffekt auf die lokale Wirtschaft und Digitalisierung auslösen, was Bildung, Tourismus und die Schaffung von Arbeitsplätzen fördert."In Zusammenarbeit mit dem globalen Technologieführer Huawei präsentiert das Indosat KI-Erlebniszentrum modernste KI-Technologien, die in verschiedenen Sektoren eingesetzt werden können, darunter intelligentes Stadtmanagement, das durch das 5G-Netz optimiert wird, Kunst, Lebensmittel und Getränke sowie andere kreative Branchen. Das KI-Erlebniszentrum dient nicht nur als Schaufenster für die neuesten KI-Innovationen, sondern wird auch als Schulungszentrum fungieren und Programme für Studenten, öffentliche Bedienstete und die breitere Gemeinschaft anbieten, die zeigen, wie KI die Produktivität steigern und neue Möglichkeiten schaffen kann.Diese praktische Erfahrung ist eine Vorstufe des KI-Kompetenzzentrums, das Indosat aufbauen möchte und das auf 5G-Technologie basieren und in naher Zukunft bahnbrechend sein wird. Das Engagement von Indosat für die Förderung fortschrittlicher Technologien in Solo begann 2021 mit der Einführung seines 5G-Dienstes, gefolgt von der Einrichtung von Solo Safari als erstem 5G-Zoo in Indonesien.Geleitet von Indosats übergeordnetem Ziel, Indonesien zu stärken, soll das KI-Erlebniszentrum ein Katalysator für Innovationen sein, die Entwicklung von KI-affinen Talenten fördern und der Gesellschaft die Werkzeuge an die Hand geben, um die transformative Kraft der KI zu nutzen. Da Indonesien an der Schwelle zu einer technologischen Revolution steht, symbolisiert das KI-Erlebniszentrum von Indosat nicht nur den Beginn einer neuen Ära, sondern auch den Beginn einer Reise, die Indonesien zu einer Führungsrolle im Bereich der KI verhelfen wird. Mit dieser Einrichtung investiert Indosat nicht nur in Technologie, sondern auch in die Zukunft des Landes. Indonesier werden in die Lage versetzt, die grenzenlosen Möglichkeiten, die KI und 5G bieten, zu nutzen und das Land in eine bessere, innovativere Zukunft zu führen.Informationen zu Indosat Ooredoo HutchisonIndosat Ooredoo Hutchison (Indosat, IDX: ISAT) möchte das bevorzugte digitale Telekommunikationsunternehmen in Indonesien werden. Zusammen mit seinen Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen bietet Indosat Mobilfunkdienste, IKT-Lösungen, Datenzentren, Fiber to the Home (FTTH), elektronische Zahlungsdienste, Finanzdienstleistungen und andere digitale Dienste an. Indosat verfolgt das Ziel, Indonesien zu stärken, und im Geiste des solidarischen Zusammenhalts - Gotong Royong - möchte Indosat der wichtigste Partner bei der Verwirklichung dieses Ziels und der Schaffung eines sinnvollen Wandels sein.HaftungsausschlussDieses Dokument kann Finanzinformationen und die Ergebnisse bestimmter betrieblicher Aktivitäten sowie eine Reihe von Prognosen, Plänen, Strategien und Zielen von Indosat Ooredoo Hutchison enthalten, die keine historischen Tatsachen darstellen und nach geltendem Recht als zukunftsgerichtete Aussagen behandelt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse und zukünftigen Leistungen von Indosat Ooredoo Hutchison von den erwarteten oder in den Aussagen genannten abweichen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die von Indosat Ooredoo Hutchison erwarteten oder durch solche Aussagen angedeuteten Ergebnisse tatsächlich erzielt werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2486910/IOH_AI_Experience.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2486911/IOH_AI_Experience_2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/indosat-ooredoo-hutchison-starkt-den-nationalen-technologie-ehrgeiz-mit-der-eroffnung-des-ersten-ki-erlebniszentrums-in-indonesien-302228522.htmlPressekontakt:Steve Saerang,leitender Vizepräsident - Leiter der Unternehmenskommunikation,steve.saerang@ioh.co.idOriginal-Content von: Indosat Ooredoo Hutchison, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175950/5848772