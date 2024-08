(shareribs.com) New York 22.08.2024 - Der Autohersteller Lucid will in den nächsten Jahren Konkurrenten für Teslas Model Y auf den Markt bringen. Ford ist mit der Entwicklung der Nachfrage nach Elektroautos unzufrieden und passt seine Produktpläne an. Nano One veröffentlicht ein wichtiges Unternehmensupdate. Der Autohersteller Lucid bedient bisher eine kleine Marktnische. Der Lucid Air ist ein Premiumfahrzeug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...