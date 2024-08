NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Donnerstag nach einer freundlichen Eröffnung keine klare Richtung entwickelt. Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,18 Prozent tiefer bei 40.816,97 Punkten. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,05 Prozent auf 5.623,87 Zähler zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,06 Prozent auf 19.835,90 Punkte nach unten.

Am Markt richtet sich das Interesse immer stärker auf das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im Bundesstaat Wyoming. Dort wird am Freitag eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell erwartet, von der sich die Anleger genauere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Fed erhoffen. Am Markt wird bislang davon ausgegangen, dass die Notenbank an der Schwelle zur ersten Zinssenkung seit mehr als vier Jahren steht.

"Powell wird in seiner Rede voraussichtlich Zinssenkungen ankündigen, aber die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Lockerung bleiben ungewiss", schrieb Volkswirt James McCann vom Vermögensverwalter Abrdn. Angesichts der anhaltend moderaten Inflation und der sich abzeichnenden Schwächen auf dem Arbeitsmarkt könne die Fed vorrangig versuchen, eine weiche Landung herbeizuführen, indem sie die restriktiven geldpolitischen Einstellungen zurückfahre./edh/he

