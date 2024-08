Nio plant in Wuhan den Bau einer neuen Produktionsstätte für Batterietausch-Stationen mit einer Jahreskapazität von über 1.000 Einheiten. Speziell für den Binnenmarkt hat Nio mit Blick auf seine Wechseltechnologie ambitionierte Expansionspläne. Nio verfügt aktuell über zwei Fabriken zur Herstellung von Batteriewechsel-Stationen in Kunshan in der chinesischen Provinz Jiangsu sowie in Hefei in der Provinz Anhui. Das dritte Werk soll laut dem Portal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...