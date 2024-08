DJ XETRA-SCHLUSS/Gut behauptet vor Powell - Investor steigt bei Hellofresh ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag mit kleinen Aufschlägen geschlossen. Der DAX gewann 0,2 Prozent auf 18.493 Punkte. Die Anleger hielten sich bedeckt im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Rede von Fed-Chairman Jerome Powell am Freitag im Rahmen des Notenbank-Treffens in Jackson Hole. Es wird davon ausgegangen, dass Powell die Erwartung einer ersten Zinssenkung im September stützen wird. Wichtiger dürfte aus Marktsicht der geldpolitische Ausblick werden. Gemischt ausgefallene US-Einkaufsmanagerindizes für August hielten derweil die Zinssenkungsspekulationen intakt.

Der Investor Active Ownership Capital, der schon beim Bad Homburger Generikahersteller Stada ein gutes Timing bewies, ist bei Hellofresh (+4,6%) eingestiegen. Er gilt als aktivistischer Investor, der auch Einfluss auf die Geschicke des Unternehmens nehmen will. Insgesamt werden dem Investor 6,7 Prozent der Anteile zugerechnet, was gemessen am Schlusskurs von Mittwoch immerhin einem Wert von rund 85 Millionen Euro entspricht.

Deutsche Bank legt Rechtsstreit wegen Postbank bei

Für die Aktie der Deutschen Bank ging es um 4,0 Prozent nach oben. Positiv wurde an der Börse gewertet, dass die Bank am Vorabend eine Einigung im Rechtsstreit um die Übernahme der Postbank vermelden konnte. Diese umfasse rund 60 Prozent der Forderungen, nehme damit aber nur 45 Prozent der bereits erfolgten Rückstellungen in Anspruch. Damit können Rückstellungen aufgelöst werden. Die Bank erwartet daraus einen positiven Effekt auf ihr Vorsteuerergebnis im dritten Quartal von rund 430 Millionen Euro.

Kräftig nach oben ging es bei CTS Eventim, die Aktie legte um 5,8 Prozent zu. Der Tickethändler hat erneut von den Preissteigerungen im Ticketverkauf profitiert. Der Gewinn lag daher deutlich über der Erwartung, der Ausblick wurde erhöht.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 18.493,39 +0,2% +10,41% DAX-Future 18.546,00 +0,2% +6,72% XDAX 18.491,55 +0,1% +10,28% MDAX 24.982,63 +0,3% -7,94% TecDAX 3.339,08 -0,0% +0,05% SDAX 13.875,58 -0,4% -0,61% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,29 -50 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 28 11 1 1.895,7 41,7 37,5 MDAX 24 26 0 273,1 16,2 16,7 TecDAX 10 20 0 450,3 10,7 12,2 SDAX 14 54 1 53,7 3,8 3,7 ===

