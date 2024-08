NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Parteitag der US-Demokraten:

"Trump schürt die Furcht, Harris will sie den Menschen nehmen: eine zugespitzte, aber im Kern treffende Analyse des Duells, vor dem Amerika steht - und das noch keineswegs entschieden ist. Denn Trumps Politik der Lügen hat Spuren hinterlassen, seine Aggressionen kommen bei vielen gut an in einem polarisierten Land. Fakten gegen Fake News: Ob das hilft, ist offen. Dabei sprechen die Fakten für die Demokraten. Die US-Wirtschaft entwickelte sich unter Biden auch dank immenser Subventionen gut, die Arbeitslosigkeit sank - allein die Inflation traf viele. Da müssten Harris und ihr Team ansetzen. Inhaltlich, mit einem Programm, das zum Grundton ihrer Kampagne passt: Mut und Hoffnung machen durch eine Politik, die Lebensverhältnisse verbessert. Nur dann kann sie die entscheidenden Stimmen holen. Gute Laune allein reicht nicht."