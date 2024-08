LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Behandlungsfehlern:

"Viel hat sich in den vergangenen Jahren verbessert. Etwa bei der Hygiene in den Kliniken. Die Rechte der Patienten wurden gestärkt. Der Umgang mit Fehlern ist offener, wenngleich es noch Luft nach oben gibt. Auch wenn es verständlich ist, dass niemand gerne zugibt, etwas falsch gemacht zu haben: Eine moderne Fehlerkultur trägt dazu bei, eine Wiederholung zu vermeiden. Dazu könnte noch mehr Transparenz in Form einer Meldepflicht und eines zentralen Registers für Behandlungsfehler einen wichtigen Beitrag leisten."/yyzz/DP/he