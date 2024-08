FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Bahn:

"Kevin Kühnert, der SPD-Generalsekretär, weiß, dass seine Partei in Thüringen und Sachsen am Abgrund steht und sagt, die SPD strebe an, dass Regierungen ohne das BSW gebildet werden können. Mit solchen Aussagen vergrößert Kühnert die Möglichkeit, dass es auf die SPD in Sachsen und Thüringen bei der Regierungsbildung nicht ankommt, weil sie in der Opposition landet. Es könnte sein, dass die SPD in zwei Bundesländern zum Zünglein an der Koalitionswaage wird. Dem würde sie sich, aller Erfahrung nach, nicht entziehen. Sich jetzt selbst den Boden unter den Füßen wegzuziehen, ist alles andere als klug."/yyzz/DP/he